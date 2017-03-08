Есть основания не платить НДС со штрафа. Но не исключены споры с инспекторами.

По мнению Минфина, штраф за простой увеличивает стоимость перевозки. А значит, облагается НДС (письмо от 01.04.14 № 03-08-05/14440).

Если фирма готова спорить, можете не начислять НДС. Штраф за простой заказчик платит, если нарушает условия договора. Значит, он не связан с оплатой товара. Она не увеличивает налоговую базу по НДС. Судьи поддерживают такие доводы (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.04.12 № А40-71490/11-107-305).

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