Нет, не вправе.

Все акционерные общества обязаны проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности (п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.08 № 307-ФЗ). По общему правилу компания вправе выбрать в качестве аудитора аудиторскую организацию или индивидуального аудитора (п. 5 ст. 67.1 ГК РФ,Федеральный закон от 30.12.08 № 307-ФЗ).

Между тем в законе об акционерных обществах записана особая норма, которая действует с 1 июля 2015 года. Для аудита годовой отчетности акционерное общество обязано привлечь именно организацию, а не частного аудитора (п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ). Значит, применять нужно именно это правило. К такому же выводу пришел Минфин в письме от 23.09.15 № 07-02-08/54486. Как мы выяснили, позиция чиновников не изменилась.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>