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8 марта 26 просмотров

Непубличное акционерное общество. Выручка небольшая, но АО обязано проводить аудит отчетности. Услуги индивидуального аудитора гораздо дешевле. Вправе ли фирма нанять для проверки частного аудитора, чтобы он дал заключение по годовой отчетности?

отвечает:

Нет, не вправе.

Все акционерные общества обязаны проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности (п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.08 № 307-ФЗ). По общему правилу компания вправе выбрать в качестве аудитора аудиторскую организацию или индивидуального аудитора (п. 5 ст. 67.1 ГК РФ,Федеральный закон от 30.12.08 № 307-ФЗ).

Между тем в законе об акционерных обществах записана особая норма, которая действует с 1 июля 2015 года. Для аудита годовой отчетности акционерное общество обязано привлечь именно организацию, а не частного аудитора (п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ). Значит, применять нужно именно это правило. К такому же выводу пришел Минфин в письме от 23.09.15 № 07-02-08/54486. Как мы выяснили, позиция чиновников не изменилась.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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