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9 марта 41 просмотр

Выдали сотруднику заем под 5 процентов годовых. Проценты будут ежемесячно удерживать из зарплаты. Как отразить выданный заем в бухучете?

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отвечает:

Отразить выданный заем можно на счете 58 «Финансовые вложения» или счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

По общему правилу выданные под проценты займы компания учитывает на счете 58 (Инструкция, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). А проценты начисляет по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Расчеты с сотрудником, которые не связаны с зарплатой или выдачей денег под отчет, компания отражает на счете 73. Как правило, когда работодатель выдает заем сотруднику под небольшой процент, у него нет цели получить доход. Поэтому отразить выданный заем и начислить проценты можно на счете 73. К нему стоит открыть субсчет 73–1 «Расчеты по предоставленным займам». В учете компания сделает проводки:

Дебет 73–1 Кредит 51
— выдан процентный заем сотруднику.

Проценты по займам — прочий доход компании (п. 7 ПБУ 9/99). Начисляйте их ежемесячно. В учете делайте запись:

Дебет 73–1 Кредит 91
— начислены проценты по займу.

Организация вправе сама выбрать, на каком счете учитывать займы, выданные сотрудникам. Порядок закрепите в учетной политике (п. 7 ПБУ 1/2008).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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