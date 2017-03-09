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9 марта 44 просмотра

Налог с зарплаты сотрудницы — 1072,5 рубля. Каждый месяц округляли эту сумму в большую сторону и перечисляли в бюджет 1073 рубля. В итоге удержали у сотрудницы лишних 6 рублей и переплатили эту сумму в бюджет. Как исправить ошибку?

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отвечает:

Надо вернуть переплату сотруднице.

Сначала сообщите ей о том, что удержали из зарплаты на шесть рублей больше (п. 1 ст. 231 НК РФ). Сделать это безопаснее письменно (письмо Минфина России от 16.05.11 № 03-04-06/6–112). Затем возьмите у сотрудницы заявление на возврат НДФЛ. Излишнюю сумму перечислите на счет, который записан в заявлении. Обращаться в инспекцию за возвратом переплаты не требуется. На сумму возвращенного НДФЛ можно уменьшить налог, который компания перечисляет с доходов этой сотрудницы или других работников.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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