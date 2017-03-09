Надо вернуть переплату сотруднице.

Сначала сообщите ей о том, что удержали из зарплаты на шесть рублей больше (п. 1 ст. 231 НК РФ). Сделать это безопаснее письменно (письмо Минфина России от 16.05.11 № 03-04-06/6–112). Затем возьмите у сотрудницы заявление на возврат НДФЛ. Излишнюю сумму перечислите на счет, который записан в заявлении. Обращаться в инспекцию за возвратом переплаты не требуется. На сумму возвращенного НДФЛ можно уменьшить налог, который компания перечисляет с доходов этой сотрудницы или других работников.

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