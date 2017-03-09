До конца года или пока доходы сотрудника за год не превысят 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). В следующем году предоставляйте сотруднику вычет, только если ребенок пойдет учиться на очное отделение.
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
До конца года или пока доходы сотрудника за год не превысят 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). В следующем году предоставляйте сотруднику вычет, только если ребенок пойдет учиться на очное отделение.
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