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9 марта 42 просмотра

В ноябре прошлого года фирма приобрела недвижимость. Получила счет-фактуру и в этом же периоде заявила вычет НДС. В декларации по ошибке отразила вычет в строке 130 раздела 3, как с аванса. А надо было отразить в строке 120, как вычет с товаров. Подавать ли уточненку?

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отвечает:

Безопаснее уточнить декларацию.

Компания обязана подать уточненную декларацию, если ошибки привели к занижению налога (п. 4 ст. 81 НК РФ). В строке 130 раздела 3 покупатель отражает вычеты НДС с перечисленных авансов. А по строке 120 — вычеты с полученных товаров. Если перепутать строки, то общая сумма НДС не изменится. А значит, ошибка не приводит к занижению налога. Формально компания не обязана подавать уточненную декларацию. Но мы рекомендуем это сделать.

На практике инспекторы пытаются снять вычеты, ссылаясь на ошибки в отчетности. По мнению налоговиков, если компания отразила вычет в строке 130 раздела 3, значит, это налог с перечисленных авансов. Тогда у компании должен быть счет-фактура на аванс с номером и датой платежки в строке 5.

У компании такого счета-фактуры нет, поскольку аванса не было.

Защитить вычет компаниям удается только в суде. Судьи считают, что путаница в строках декларации не лишает покупателя вычета. Конечно, если у компании есть первичка, счета-фактуры, договоры и другие подтверждающие документы (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.15 № 13АП-23783/2015). Если компания хочет избежать спора с налоговиками, проще уточнить ошибку в декларации.

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