Нет, не обязаны, но возможны споры с налоговиками.

Обязанность восстановить НДС возникает в случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 170 НК РФ. Например, если компания стала использовать товар в операциях, не облагаемых НДС, и т. п. Кодекс не требует восстанавливать налог с конфискованных товаров. Поэтому компания вправе не делать этого, но не исключены споры.

По мнению налоговиков, конфискованная продукция больше не используется в операциях, облагаемых НДС, так как компания не может ее продать. А значит, вычеты надо восстановить. Доказать иную позицию удается лишь в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.03.16 № А52-991/2015).