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Про НДФЛ, упрощенку и новый отчет в ПФР

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9 марта 26 просмотров

Учет у предпринимателя. Недавно он поменял место жительства. Соответственно изменилась инспекция, в которой бизнесмен состоит на учете. По предыдущему месту регистрации он применял упрощенку. Подавать ли в новую налоговую уведомление о переходе на спецрежим?

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отвечает:

По общему правилу вновь зарегистрированный предприниматель уведомляет инспекцию о переходе на упрощенку в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Но это касается только «физиков», которые раньше не занимались бизнесом или временно прекратили его, а затем начали вновь.

При смене адреса регистрации бизнесмен не снимается с учета. Старая инспекция передает регистрационное дело в новую. Новая ИФНС автоматически ставит предпринимателя на учет по той же системе налогообложения, которую он применял до смены адреса (письмо ФНС России от 07.04.10 № 3-2-07/20). Поэтому заново переходить на упрощенку не требуется. Это подтверждает и Минфин (письмо от 22.04.10 № 03-11-11/111).

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