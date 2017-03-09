По общему правилу вновь зарегистрированный предприниматель уведомляет инспекцию о переходе на упрощенку в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Но это касается только «физиков», которые раньше не занимались бизнесом или временно прекратили его, а затем начали вновь.

При смене адреса регистрации бизнесмен не снимается с учета. Старая инспекция передает регистрационное дело в новую. Новая ИФНС автоматически ставит предпринимателя на учет по той же системе налогообложения, которую он применял до смены адреса (письмо ФНС России от 07.04.10 № 3-2-07/20). Поэтому заново переходить на упрощенку не требуется. Это подтверждает и Минфин (письмо от 22.04.10 № 03-11-11/111).