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Подскажите сотрудникам, какой вычет по НДФЛ получить сначала

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9 марта 36 просмотров

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Сдает в аренду торговый центр. В ноябре прошлого года приобрела газовую котельную для отопления помещений. Если списать всю стоимость котельной в декабре 2016 года, за год получится убыток. Чтобы прибыль получилась нулевой, вправе ли фирма списать только часть расходов, а часть перенести на 2017 год?

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отвечает:

Безопаснее учесть расходы на котельную в декларации за прошлый год. А на возникший убыток уменьшить налоговую базу в будущих периодах.

Расходы на упрощенке признают на дату оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Если компания не учтет все расходы на покупку основных средств в 2016 году, это ошибка. Ошибки прошлых лет можно исправить в текущем периоде, если они привели к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ, письмо ФНС России от 20.08.15 № ГД-4-3/14722@).

Если отложить расходы, то такая ошибка не приведет к переплате налога за 2016 год. При нулевой прибыли фирма заплатит в бюджет минимальный налог — 1 процент от доходов. Такую же сумму она перечислит, если признает все расходы в 2016 году. А значит, переносить расходы на 2017 год рискованно. На проверке инспекторы могут снять их. Поэтому, если сейчас не учесть расходы, потребуется уточнить декларацию за 2016 год.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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