Безопаснее учесть расходы на котельную в декларации за прошлый год. А на возникший убыток уменьшить налоговую базу в будущих периодах.

Расходы на упрощенке признают на дату оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Если компания не учтет все расходы на покупку основных средств в 2016 году, это ошибка. Ошибки прошлых лет можно исправить в текущем периоде, если они привели к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ, письмо ФНС России от 20.08.15 № ГД-4-3/14722@).

Если отложить расходы, то такая ошибка не приведет к переплате налога за 2016 год. При нулевой прибыли фирма заплатит в бюджет минимальный налог — 1 процент от доходов. Такую же сумму она перечислит, если признает все расходы в 2016 году. А значит, переносить расходы на 2017 год рискованно. На проверке инспекторы могут снять их. Поэтому, если сейчас не учесть расходы, потребуется уточнить декларацию за 2016 год.