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9 марта 36 просмотров

Компания сдает помещение в аренду. С арендатором заключили агентский договор на оказание коммунальных услуг. Поставщик коммуналки оформил счет-фактуру в четвертом квартале. Но документ фирма получила только 6 марта. В журнале за какой период надо зарегистрировать документ от сбытовой компании?

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отвечает:

Зарегистрировать счет-фактуру надо в части 2 журнала за первый квартал. То есть в документе за тот период, когда фактически получили счет-фактуру (п. 3 приложения 3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Поставьте ту же дату, которая стоит в счетах-фактурах от сбытовой компании (подп. «а» п. 1 приложения 1 к постановлению № 1137).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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