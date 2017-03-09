Зарегистрировать счет-фактуру надо в части 2 журнала за первый квартал. То есть в документе за тот период, когда фактически получили счет-фактуру (п. 3 приложения 3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Поставьте ту же дату, которая стоит в счетах-фактурах от сбытовой компании (подп. «а» п. 1 приложения 1 к постановлению № 1137).