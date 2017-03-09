Заявлять вычет небезопасно.
Понятие «оборудование» не наименование товара, а обобщение продукции в категорию. А это не позволит идентифицировать товар. Кроме того, запчасти не относятся к категории «оборудование».
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Заявлять вычет небезопасно.
Понятие «оборудование» не наименование товара, а обобщение продукции в категорию. А это не позволит идентифицировать товар. Кроме того, запчасти не относятся к категории «оборудование».
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