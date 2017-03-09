Да, вправе.
Но в таком документе надо написать наименование, адрес, ИНН/КПП фактических продавцов товара (п. 1 приложения 1 к постановлению № 1137).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Но в таком документе надо написать наименование, адрес, ИНН/КПП фактических продавцов товара (п. 1 приложения 1 к постановлению № 1137).
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