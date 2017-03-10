Нет.

Компания вправе отправить иностранца в командировку в другой регион, если профессия сотрудника записана в перечне (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 28.07.10 № 564н). Геолог есть в списке.

Иностранный сотрудник обязан встать на учет по месту пребывания, если пробудет в Москве более семи календарных дней (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.06 № 109-ФЗ). За учет иностранца отвечает гостиница (ч. 3 ст. 20 закона № 109-ФЗ). Она должна уведомить миграционную службу в течение одного рабочего дня после прибытия иностранца (п. 20 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 15.01.07 № 9). Форма уведомления утверждена приказом ФМС России от 23.09.10 № 287.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>