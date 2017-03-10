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10 марта 52 просмотра

В прошлом году компания приняла на работу геолога — визового иностранца. Он временно пребывающий. Сейчас решили отправить его на неделю в служебную командировку в Москву. Проезд и проживание в отеле оплатили с расчетного счета. Обязана ли фирма уведомлять миграционную службу о том, что иностранец уехал в столицу?

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отвечает:

Нет.

Компания вправе отправить иностранца в командировку в другой регион, если профессия сотрудника записана в перечне (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 28.07.10 № 564н). Геолог есть в списке.

Иностранный сотрудник обязан встать на учет по месту пребывания, если пробудет в Москве более семи календарных дней (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.06 № 109-ФЗ). За учет иностранца отвечает гостиница (ч. 3 ст. 20 закона № 109-ФЗ). Она должна уведомить миграционную службу в течение одного рабочего дня после прибытия иностранца (п. 20 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 15.01.07 № 9). Форма уведомления утверждена приказом ФМС России от 23.09.10 № 287.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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