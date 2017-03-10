Надо оформить дубликат в течение 15 календарных дней. Этот срок считают с даты, когда сотрудник напишет заявление о потере.

Сотрудник обязан обратиться в компанию с заявлением, если потерял оригинал трудовой. По заявлению компания оформляет дубликат (п. 31 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225).

Для оформления дубликата надо попросить работника принести документы, которые подтверждают стаж у прошлых работодателей. Например, справки от предыдущих работодателей, копии приказов о приеме на работу и пр. В качестве документа подойдет и заверенная копия трудовой книжки. Только копия должна быть заверена в вашей компании или на прошлой работе.

На основании документов в новую трудовую книжку стоит записать, сколько составляет общий стаж сотрудника в предыдущих компаниях. Стаж записывают суммарно, то есть общее количество лет, месяцев, дней работы. При этом не нужно уточнять, кем и в каких конкретно компаниях трудился работник.

Далее делают запись о приеме на работу в компанию (п. 32 Правил № 225). На титульном листе трудовой записывают «дубликат» и дату, когда выдали документ. Запись заверяет сотрудник отдела кадров. Сверху его подписи ставят печать компании или кадровой службы.

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