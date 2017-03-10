Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Проверьте себя в налогах и учете

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6
10 марта 64 просмотра

В феврале выдали сотруднику оригинал трудовой книжки, чтобы он оформил пенсию. Но работник потерял документ, у него осталась только копия. Должна ли фирма восстанавливать и если да, то как это сделать?

Формы по теме

отвечает:

Надо оформить дубликат в течение 15 календарных дней. Этот срок считают с даты, когда сотрудник напишет заявление о потере.

Сотрудник обязан обратиться в компанию с заявлением, если потерял оригинал трудовой. По заявлению компания оформляет дубликат (п. 31 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225).

Для оформления дубликата надо попросить работника принести документы, которые подтверждают стаж у прошлых работодателей. Например, справки от предыдущих работодателей, копии приказов о приеме на работу и пр. В качестве документа подойдет и заверенная копия трудовой книжки. Только копия должна быть заверена в вашей компании или на прошлой работе.

На основании документов в новую трудовую книжку стоит записать, сколько составляет общий стаж сотрудника в предыдущих компаниях. Стаж записывают суммарно, то есть общее количество лет, месяцев, дней работы. При этом не нужно уточнять, кем и в каких конкретно компаниях трудился работник.

Далее делают запись о приеме на работу в  компанию (п. 32 Правил № 225). На титульном листе трудовой записывают «дубликат» и дату, когда выдали документ. Запись заверяет сотрудник отдела кадров. Сверху его подписи ставят печать компании или кадровой службы.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

На каком счете вы отражаете матпомощь и компенсации сотрудникам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.