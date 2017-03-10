Учитывать доходы и платить проценты не надо.

Компания не включает в доходы залог или задаток (подп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ). Эти платежи обеспечивают исполнение обязательств по договору (ст. 334 ГК РФ). Обеспечительный платеж тоже является гарантией, поэтому это не доход (письмо Минфина России от 18.02.16 № 03-03-06/1/8968).

По общему правилу на сумму обеспечительного платежа законные проценты не начисляют, если в договоре вы не прописали другой порядок (п. 4 ст. 381.1 ГК РФ). В контракте о процентах не сказано, поэтому арендатор не вправе их требовать.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>