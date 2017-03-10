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10 марта 28 просмотров

Компания сдает в аренду офисы. В договорах с клиентами прописали обеспечительный платеж. Включать ли его в доходы? Вправе ли арендатор потребовать с этой суммы законные проценты за пользование деньгами, если в договоре об этом ничего не сказано?

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отвечает:

Учитывать доходы и платить проценты не надо.

Компания не включает в доходы залог или задаток (подп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ). Эти платежи обеспечивают исполнение обязательств по договору (ст. 334 ГК РФ). Обеспечительный платеж тоже является гарантией, поэтому это не доход (письмо Минфина России от 18.02.16 № 03-03-06/1/8968).

По общему правилу на сумму обеспечительного платежа законные проценты не начисляют, если в договоре вы не прописали другой порядок (п. 4 ст. 381.1 ГК РФ). В  контракте о процентах не сказано, поэтому арендатор не вправе их требовать.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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