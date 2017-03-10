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10 марта 29 просмотров

Сотрудница работает у компании инженером-испытателем. Сейчас она ждет ребенка и летом уходит в декрет. С мая она попросила перевести ее на другую, более легкую работу. У фирмы вакантно место обычного инженера, но по этой должности оклад меньше на 2 тыс. рублей. Вправе ли компания уменьшить оклад сотруднице после перевода?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Если фирма переводит беременную сотрудницу на другую работу, то за этот период надо сохранить средний заработок по прежней должности (ст. 254 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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