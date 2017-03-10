Нет, не вправе.

Если фирма переводит беременную сотрудницу на другую работу, то за этот период надо сохранить средний заработок по прежней должности (ст. 254 ТК РФ).

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