Нет, не вправе.
Если фирма переводит беременную сотрудницу на другую работу, то за этот период надо сохранить средний заработок по прежней должности (ст. 254 ТК РФ).
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не вправе.
Если фирма переводит беременную сотрудницу на другую работу, то за этот период надо сохранить средний заработок по прежней должности (ст. 254 ТК РФ).
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