Зависит от того, что написано в коллективном договоре или положении об оплате труда. Если предусмотрена компенсация расходов на питание, то оплатите их. Если нет, то компания не обязана возмещать эти расходы (ст. 168.1 ТК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Зависит от того, что написано в коллективном договоре или положении об оплате труда. Если предусмотрена компенсация расходов на питание, то оплатите их. Если нет, то компания не обязана возмещать эти расходы (ст. 168.1 ТК РФ).
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