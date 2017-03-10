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10 марта 29 просмотров

У водителей компании разъездной характер работы. Днем они уезжают за товаром, а возвращаются утром на следующий день. По договору они получают оклад и надбавку за разъездной характер работы. Нужно ли еще оплатить им расходы на питание?

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отвечает:

Зависит от того, что написано в коллективном договоре или положении об оплате труда. Если предусмотрена компенсация расходов на питание, то оплатите их. Если нет, то компания не обязана возмещать эти расходы (ст. 168.1 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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