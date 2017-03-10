Нет.
Зарплату с учетом северных коэффициентов рассчитывают работникам, которые постоянно трудятся на Крайнем Севере (ст. 316 ТК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет.
Зарплату с учетом северных коэффициентов рассчитывают работникам, которые постоянно трудятся на Крайнем Севере (ст. 316 ТК РФ).
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
На каком счете вы отражаете матпомощь и компенсации сотрудникам?
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе