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10 марта 33 просмотра

Фирма заполняет 6-НДФЛ. Она проводила конкурс среди клиентов и вручила нескольким «физикам» подарки стоимостью 7000 рублей. «Физики» не работают в компании. Удержать налог в течение года она не сможет, поэтому подала справки с признаком 2. Надо ли отражать доходы в строке 130 раздела 2 расчета 6-НДФЛ?

отвечает:

Безопаснее показать доходы в строке 130 раздела 2. Но, если этого не сделать, инспекция должна принять расчет.

Форма отчета утверждена приказом ФНС России от 14.10.15 № ММВ-7-11/450@ .

В расчете 6-НДФЛ компания отражает все доходы «физиков», которые они получили в течение отчетного периода, в том числе в натуральной форме. Подарок дороже 4000 рублей облагается НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Если доход в натуральной форме получил сотрудник, компания сможет удержать налог с будущих выплат. Тогда доход отразите в строке 020 раздела 1, а налог в строке 080 не показывайте. В периоде, когда компания удержит НДФЛ с денежных выплат, в строке 100 раздела 2 заполните дату получения дохода, а в строках 110 и 120 — даты, когда удержали налог, и крайний срок перечисления НДФЛ.

Иной порядок действует, если компания не сможет удержать НДФЛ до конца года. В этой ситуации не до конца ясно, как заполнить расчет. Неудержанный НДФЛ компания отразит в строке 080 раздела 1. А в разделе 2 сможет заполнить только две строки — 100 (дату получения дохода) и 130 (сумму дохода). В строках 110, 120 и 140 будут прочерки.

Опрошенные нами налоговики считают, что такие выплаты надо отразить в строке 130 раздела 2. Но, даже если компания этого не сделает, проблем быть не должно. Эту строку налоговики ни с чем не сверяют (письмо ФНС России от 10.03.16 № БС-4-11/3852@).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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