Это зависит от того, отразил ли предприниматель при регистрации вид деятельности «Предоставление займов».

Виды деятельности бизнесмена перечислены в выписке из ЕГРИП. Ее можно получить бесплатно на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Все сервисы»>«Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП». Если выдача займов — это один из видов деятельности предпринимателя, то налог не удерживайте. С таких доходов предприниматель сам посчитает НДФЛ, подаст декларацию и заплатит налог не позднее 15 июля (подп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ, п. 1 письма Минфина России от 29.12.10 № 03-04-06/6–321).

Если бизнесмен занимается другой деятельностью, например торговлей, и дал компании взаймы, налог удержите. Кодекс не предусматривает исключений на случай, когда компания выплачивает проценты предпринимателю (письмо Минфина России от 01.02.16 № 03-04-06/4448).