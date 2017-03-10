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10 марта 23 просмотра

В конце прошлого года компания продала единственное здание, с которого платила налог по кадастровой стоимости. Из основных средств остались только компьютеры, принтеры и другая техника. Они относятся к первой и второй амортизационным группам и не облагаются налогом на имущество. Но раньше остаточную стоимость этих активов заполняли в строке 210 раздела 2 расчета. Подавать ли нулевой расчет со строкой 210?

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отвечает:

Нулевой отчет сдавать не надо.

Строка 210 в расчете по налогу на имущество справочная. Здесь организация заполняет остаточную стоимость основных средств, за которые платит налог, а также движимого имущества первой и второй амортизационных групп (п. V Порядка, утв. приказом ФНС России от 24.11.11 № ММВ-7-11/895).

Расчеты по налогу на имущество подают только налогоплательщики (п. 2 ст. 386 НК РФ). А раз активы первой и второй амортизационных групп не облагаются налогом, компания не является налогоплательщиком. Значит, не должна подавать расчет, в разделе 2 которого заполнена лишь строка 210. Это нам подтвердили в Минфине.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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