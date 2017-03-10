Нулевой отчет сдавать не надо.

Строка 210 в расчете по налогу на имущество справочная. Здесь организация заполняет остаточную стоимость основных средств, за которые платит налог, а также движимого имущества первой и второй амортизационных групп (п. V Порядка, утв. приказом ФНС России от 24.11.11 № ММВ-7-11/895).

Расчеты по налогу на имущество подают только налогоплательщики (п. 2 ст. 386 НК РФ). А раз активы первой и второй амортизационных групп не облагаются налогом, компания не является налогоплательщиком. Значит, не должна подавать расчет, в разделе 2 которого заполнена лишь строка 210. Это нам подтвердили в Минфине.