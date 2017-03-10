Да, вправе.
Если бизнесмен потерял право на патентную систему, то он платит НДФЛ. Но налог можно уменьшить на оплаченный патент (п. 7 ст. 346.45 НК РФ). Зачтенный патент записывают в строке 122 раздела 2 декларации 3-НДФЛ.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Если бизнесмен потерял право на патентную систему, то он платит НДФЛ. Но налог можно уменьшить на оплаченный патент (п. 7 ст. 346.45 НК РФ). Зачтенный патент записывают в строке 122 раздела 2 декларации 3-НДФЛ.
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