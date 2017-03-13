Правила блокировки счетов в банках и переводов электронных денег распространяются на плательщиков взносов (п. 11 ст. 76 НК РФ). В связи с этим данная норма будет также действовать при непредставлении расчета по страховым взносам в установленный срок.

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