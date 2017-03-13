По новым правилам срок сдачи нового расчета по взносам не зависит от формы его представления. Дата одна – 30-е число первого месяца после отчетного периода. Первый раз отчитаться нужно до 2 мая включительно. Однако все еще неясно, вправе ли инспекторы блокировать счет, если бухгалтер опоздал с отчетом?
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редакция журнала "Учет в сельском хозяйстве" отвечает:
Правила блокировки счетов в банках и переводов электронных денег распространяются на плательщиков взносов (п. 11 ст. 76 НК РФ). В связи с этим данная норма будет также действовать при непредставлении расчета по страховым взносам в установленный срок.
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