Если в январе взносы ушли по старому КБК, инспекторы сами перекодируют платежи. Заявление на уточнение платежа не нужно. Если указали неверный КБК, нужно подать в инспекцию заявление об уточнении платежа с приложением документов, подтверждающих уплату страховых взносов. Далее инспекция принимает решение об уточнении платежа на день фактической уплаты страховых взносов в бюджет. Инспекторы пересчитают пени, начисленные на сумму страховых взносов за период со дня их фактической уплаты и до принятия решения об уточнении платежа. Однако платеж в части суммы страховых взносов на пенсионное страхование уточнить не получится в случае, если, по сообщению ПФР, сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете физлица (п. 9 ст. 45 НК РФ).

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