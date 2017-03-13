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13 марта 24 просмотра

В 2017 году взносы платят по новым КБК. А как быть, если бухгалтер ошибочно указал в платежке старый или вовсе не существующий код?

отвечает:

Если в январе взносы ушли по старому КБК, инспекторы сами перекодируют платежи. Заявление на уточнение платежа не нужно. Если указали неверный КБК, нужно подать в инспекцию заявление об уточнении платежа с приложением документов, подтверждающих уплату страховых взносов. Далее инспекция принимает решение об уточнении платежа на день фактической уплаты страховых взносов в бюджет. Инспекторы пересчитают пени, начисленные на сумму страховых взносов за период со дня их фактической уплаты и до принятия решения об уточнении платежа. Однако платеж в части суммы страховых взносов на пенсионное страхование уточнить не получится в случае, если, по сообщению ПФР, сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете физлица (п. 9 ст. 45 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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