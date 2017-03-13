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13 марта 12 просмотров

Компания продает двери. Состоит на учете в Московской области, там же арендует склад и офис. В Москве взяли в аренду 40 кв. метров в торговом центре. В зале выставили образцы дверей и оборудовали место консультанта. Столичные покупатели могут сделать только предзаказ. Чтобы заключить договор, они приезжают в офис в области. Там нет ККТ. Компания должна платить сбор?

отвечает:

В данном случае сбор не платят.

Выставочный зал не относится к торговым объектам. Торговый объект — это здание, сооружение или помещение, которое компания использует для демонстрации товаров, обслуживания покупателей и расчетов с ними (ст. 2 Федерального закона от 28.12.09 № 381-ФЗ). Консультанты не принимают оплату от покупателей. Значит, торговую деятельность в Москве компания не ведет.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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