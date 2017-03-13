В данном случае сбор не платят.

Выставочный зал не относится к торговым объектам. Торговый объект — это здание, сооружение или помещение, которое компания использует для демонстрации товаров, обслуживания покупателей и расчетов с ними (ст. 2 Федерального закона от 28.12.09 № 381-ФЗ). Консультанты не принимают оплату от покупателей. Значит, торговую деятельность в Москве компания не ведет.