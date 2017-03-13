Компания продает двери. Состоит на учете в Московской области, там же арендует склад и офис. В Москве взяли в аренду 40 кв. метров в торговом центре. В зале выставили образцы дверей и оборудовали место консультанта. Столичные покупатели могут сделать только предзаказ. Чтобы заключить договор, они приезжают в офис в области. Там нет ККТ. Компания должна платить сбор?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В данном случае сбор не платят.
Выставочный зал не относится к торговым объектам. Торговый объект — это здание, сооружение или помещение, которое компания использует для демонстрации товаров, обслуживания покупателей и расчетов с ними (ст. 2 Федерального закона от 28.12.09 № 381-ФЗ). Консультанты не принимают оплату от покупателей. Значит, торговую деятельность в Москве компания не ведет.