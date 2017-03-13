Безопаснее подать уточненку.

Ошибку, из-за которой компания завысила налог, можно исправить в текущем периоде (п. 1 ст. 54 НК РФ). Но, по мнению налоговиков, это правило не распространяется на декларацию по НДС. Ведь исправлять ошибки по НДС нужно через дополнительный лист. А значит, надо подать уточненку. Если вы заявите вычет в текущем периоде, налоговики наверняка его снимут. Доначислить из-за этого НДС, пени и штрафы они не вправе. Ведь в прошлом году вы переплатили налог. Но такую позицию поддерживают лишь судьи (постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.03.16 № Ф05-1387/2016).

Если фирма не готова спорить, безопаснее подать уточненку. В дополнительном листе книги продаж аннулируют сведения о налоге, начисленном по безвозмездной помощи. Для этого ту же запись делают с минусом (п. 9 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Данные из дополнительного листа перенесят в приложение 1 к разделу 9 уточненки, в строке 001 которого ставят признак 0 (п. 48.2 приложения 2 к приказу ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@).