Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Расскажите директору, откуда в годовом балансе взялись такие цифры

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6
13 марта 33 просмотра

Пришел исполнительный лист на уплату алиментов. Деньги надо перечислять по почте бывшей жене сотрудника. Но работник узнал, что бывшая супруга вышла замуж и поменяла фамилию. Значит, поменяются реквизиты. Как нам отправлять алименты?

Формы по теме

отвечает:

Отправляйте алименты по реквизитам из исполнительного листа.

Перечислять алименты можно только по реквизитам, которые записаны в исполнительном листе (п. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ, подп. 9 п. 2 приложения 1 к Рекомендациям, утв. ФССП России 19.06.12 № 01–16). Значит, даже если фирма узнает новую фамилию и паспортные данные, менять реквизиты она не вправе, пока не получите новый исполнительны лист.

Бывшая супруга должна сама сообщить приставам о смене фамилии. После этого они вышлют новый лист в адрес компании. Пока документ не поступит, пишите в платежке старые данные.

Если бывшая супруга поменяет паспорт, она не сможет получить алименты на почте. Деньги вернут компании. В этом случае отправьте исполнительный лист приставам (подп. 2 п. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ).

Закон не устанавливает четкий срок, в течение которого нужно вернуть лист приставам. Но безопаснее с этим не затягивать и вернуть документ сразу, как вернулись алименты. Приставы выяснят, почему бывшая супруга не получила деньги, и вышлют компании новый исполнительный лист (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.97 № 118-ФЗ).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

На каком счете вы отражаете матпомощь и компенсации сотрудникам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.