Отправляйте алименты по реквизитам из исполнительного листа.

Перечислять алименты можно только по реквизитам, которые записаны в исполнительном листе (п. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ, подп. 9 п. 2 приложения 1 к Рекомендациям, утв. ФССП России 19.06.12 № 01–16). Значит, даже если фирма узнает новую фамилию и паспортные данные, менять реквизиты она не вправе, пока не получите новый исполнительны лист.

Бывшая супруга должна сама сообщить приставам о смене фамилии. После этого они вышлют новый лист в адрес компании. Пока документ не поступит, пишите в платежке старые данные.

Если бывшая супруга поменяет паспорт, она не сможет получить алименты на почте. Деньги вернут компании. В этом случае отправьте исполнительный лист приставам (подп. 2 п. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ).

Закон не устанавливает четкий срок, в течение которого нужно вернуть лист приставам. Но безопаснее с этим не затягивать и вернуть документ сразу, как вернулись алименты. Приставы выяснят, почему бывшая супруга не получила деньги, и вышлют компании новый исполнительный лист (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.97 № 118-ФЗ).