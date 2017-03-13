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13 марта 8 просмотров

Компания переезжает в другой город. Подала документы в инспекцию на смену юридического адреса. Через пять дней после этого прежняя налоговая назначила выездную проверку. При этом в ЕГРЮЛ уже появилась запись о том, что фирма меняет адрес регистрации. Вправе ли старая инспекция проверять нас?

отвечает:

Да, инспекторы по старому адресу вправе назначить и провести проверку.

Решение о проведении выездной проверки принимает инспекция, по местонахождению которой зарегистрирована компания (п. 2 ст. 89 НК РФ). Если компания переезжает, то старая инспекция не сразу снимает ее с учета. Сначала учредители принимают решение о смене адреса. А затем в течение трех рабочих дней компания сообщает о переезде в инспекцию по прежнему адресу или регистрирующую ИФНС, если она есть в городе (п. 6 ст. 17 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

После получения документов у старой инспекции есть пять рабочих дней, чтобы внести в ЕГРЮЛ запись о том, что компания намерена сменить адрес. Затем у инспекции есть 20 календарных дней, чтобы проверить, реальный переезд или нет. Только после истечения этого срока компания подает документы в новую налоговую.

По мнению ФНС, компания считается зарегистрированной по новому адресу, когда инспекторы сделают об этом запись в ЕГРЮЛ (письмо от 24.12.15 № ЕД-4-2/22699). Запись о намерении сменить адрес — это еще не запись о смене адреса. Значит, инспекторы из прежней ИФНС вправе прийти с проверкой, пока компания числится по старому адресу.

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