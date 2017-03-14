Сотрудник оформляет пенсию. Выяснилось, что в индивидуальных сведениях за III квартал 2014 года компания не проставила ему стаж. ПФР прислал уведомление с требованием исправить ошибку и дослать сведения. Но корректировку раньше можно было прикрепить только к текущей отчетности. А компания 20 февраля уже сдала РСВ-1 за 2016 год. Больше сдавать в фонд отчетность по взносам она уже не будет. Оштрафует ли в этой ситуации ПФР компанию за ошибки в стаже 2014 года?
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Да, раз компания получила уведомление об исправлении ошибок. Штраф составит 500 рублей за каждое застрахованное лицо, по которому предоставили недостоверные сведения о стаже (ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).
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