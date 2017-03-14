Да, раз компания получила уведомление об исправлении ошибок. Штраф составит 500 рублей за каждое застрахованное лицо, по которому предоставили недостоверные сведения о стаже (ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

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