Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6
14 марта 37 просмотров

Регион участвует в пилотном проекте — пособия выплачивает сам ФСС. Одна сотрудница решила выйти из отпуска по уходу за ребенком на работу. Компания берет ее на неполный рабочий день. Летом она планирует работать полный день. Сообщать ли в ФСС об этом и когда?

Формы по теме

отвечает:

Пока сотрудница работает неполный день, уведомлять ФСС не надо. Такая обязанность появляется, если она начнет работать полный день.

Сотрудница, которая вышла на работу во время отпуска по уходу за ребенком, не вправе получать пособия. Есть только одно исключение. Детские продолжают платить, если сотрудница трудится неполный рабочий день (ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). А раз на пособие это не влияет, то не надо и сообщать в фонд.

Как только работница решит перейти на полный день, бухгалтер будет обязан уведомить фонд соцстраха. Срок – три дня с даты выхода на работу (п. 4 (2)Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294). Это связано с тем, что всю информацию о назначении и выплате пособий фонд получает от страхователя. Компания самостоятельно собирает документы на пособие и передает в фонд. И не важно, что ФСС напрямую перечисляет деньги работнице.

В постановлении № 294 нет четкого указания, какие дни брать — календарные или рабочие. Поэтому безопаснее не затягивать с уведомлением и учитывать календарные. Ведь если сведения не сообщить, то компания должна будет возместить фонду ту сумму, которую он ошибочно перечислил сотруднице (п. 16 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Вы работали хотя бы с одним банком, у которого сейчас отозвали лицензию?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.