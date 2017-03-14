Пока сотрудница работает неполный день, уведомлять ФСС не надо. Такая обязанность появляется, если она начнет работать полный день.

Сотрудница, которая вышла на работу во время отпуска по уходу за ребенком, не вправе получать пособия. Есть только одно исключение. Детские продолжают платить, если сотрудница трудится неполный рабочий день (ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). А раз на пособие это не влияет, то не надо и сообщать в фонд.

Как только работница решит перейти на полный день, бухгалтер будет обязан уведомить фонд соцстраха. Срок – три дня с даты выхода на работу (п. 4 (2)Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294). Это связано с тем, что всю информацию о назначении и выплате пособий фонд получает от страхователя. Компания самостоятельно собирает документы на пособие и передает в фонд. И не важно, что ФСС напрямую перечисляет деньги работнице.

В постановлении № 294 нет четкого указания, какие дни брать — календарные или рабочие. Поэтому безопаснее не затягивать с уведомлением и учитывать календарные. Ведь если сведения не сообщить, то компания должна будет возместить фонду ту сумму, которую он ошибочно перечислил сотруднице (п. 16 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294).

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