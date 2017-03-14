Да, надо восстановить часть расходов.

Компания на упрощенке списывает стоимость программ полностью на дату оплаты (подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). В то же время расходы должны быть обоснованны (п. 1 ст. 252 НК РФ). Фирма оплатила программу на целый год, а затем удалила. Значит, списать можно только стоимость пропорционально периоду использования: с января по март. Расходы за остальное время надо восстановить.

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