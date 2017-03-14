Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6
14 марта 19 просмотров

В январе компания на УСН купила антивирус на год, но он был дешевый и не защищал компьютер целиком. В итоге в марте в сеть попал вирус и уничтожил часть данных. Компания приобрела новый антивирус. Так как две программы вместе не работают, то старый антивирус удалили. Надо ли восстанавливать расходы на первую антивирусную программу?

отвечает:

Да, надо восстановить часть расходов.

Компания на упрощенке списывает стоимость программ полностью на дату оплаты (подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). В то же время расходы должны быть обоснованны (п. 1 ст. 252 НК РФ). Фирма оплатила программу на целый год, а затем удалила. Значит, списать можно только стоимость пропорционально периоду использования: с января по март. Расходы за остальное время надо восстановить.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Вы работали хотя бы с одним банком, у которого сейчас отозвали лицензию?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.