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14 марта 20 просмотров

Компания на УСН. У банка, в котором открыт расчетный счет, отозвали лицензию. На счете было 200 тыс. рублей. Это оплата от покупателей за отгруженный товар, которую фирма уже отразила в доходах. Временная администрация вернула часть денег — 90 тыс. рублей. Эту сумму фирма получила на новый расчетный счет. Вправе ли компания учесть оставшиеся 110 тыс. рублей, которые ей не вернули, в расходах?

отвечает:

 Нет, не вправе.

Расходы, которые вправе учитывать компании на упрощенке, перечислены в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. Список этот закрыт. В перечне не названы деньги, которые зависли в проблемном банке.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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