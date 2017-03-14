Нет, не вправе.
Расходы, которые вправе учитывать компании на упрощенке, перечислены в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. Список этот закрыт. В перечне не названы деньги, которые зависли в проблемном банке.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не вправе.
Расходы, которые вправе учитывать компании на упрощенке, перечислены в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. Список этот закрыт. В перечне не названы деньги, которые зависли в проблемном банке.
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