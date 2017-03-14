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14 марта 16 просмотров

В прошлом году покупатель получил товар, но не оплатил. Фирма на УСН заключила с контрагентом дополнительное соглашение. В нем сказано, что, если покупатель в течение 10 дней погасит долг, фирма простим 10 процентов от суммы. Покупатель выполнил условия. Какую сумму включить в доходы: которую фактически получили или должны были получить по договору?

отвечает:

В доходах надо учесть сумму из договора.

Фактически полученные от покупателя деньги — 90 процентов от суммы, учтите на дату их поступления (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Оставшиеся 10 процентов — на дату прощения долга. То есть в день, когда покупатель погасил долг другим способом. В вашем случае это одна и та же дата.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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