В доходах надо учесть сумму из договора.

Фактически полученные от покупателя деньги — 90 процентов от суммы, учтите на дату их поступления (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Оставшиеся 10 процентов — на дату прощения долга. То есть в день, когда покупатель погасил долг другим способом. В вашем случае это одна и та же дата.