В прошлом году покупатель получил товар, но не оплатил. Фирма на УСН заключила с контрагентом дополнительное соглашение. В нем сказано, что, если покупатель в течение 10 дней погасит долг, фирма простим 10 процентов от суммы. Покупатель выполнил условия. Какую сумму включить в доходы: которую фактически получили или должны были получить по договору?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В доходах надо учесть сумму из договора.
Фактически полученные от покупателя деньги — 90 процентов от суммы, учтите на дату их поступления (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Оставшиеся 10 процентов — на дату прощения долга. То есть в день, когда покупатель погасил долг другим способом. В вашем случае это одна и та же дата.