Да.
Если наступит страховой случай, страховая организация возместит ущерб. А такие выплаты компании на упрощенке включают в доходы (п. 3 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да.
Если наступит страховой случай, страховая организация возместит ущерб. А такие выплаты компании на упрощенке включают в доходы (п. 3 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
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