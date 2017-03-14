Мы считаем, что вычет можно предоставить с 1 января 2017 года.

Раньше налоговики считали, что компания вправе предоставить сотруднику имущественный вычет только с того месяца, когда получит от него заявление. Налог, удержанный за предыдущие месяцы года, возвращать работнику нельзя (письмо ФНС России от 22.12.10 № ШС-37-3/18221@). Иную позицию удавалось защитить только в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.10.14 № А56-1600/2014).

В 2015 году ВС РФ разъяснил в обзоре от 21.10.15, что вычет можно предоставлять с 1 января независимо от того, когда сотрудник подал заявление. ФНС с этим согласилась и отменила свои прежние разъяснения письмом от 25.12.15 № БС-4-11/22869@. В Минфине также согласны, что вычет можно предоставить с начала года (письмо от 25.09.15 № 03-04-05/55051).

Фирма уже удержала у работника налог в январе и феврале. Поэтому НДФЛ, удержанный с начала года, надо вернуть сотруднику. Причем только по безналу на счет в банке.

Если доход за год окажется меньше вычетов, сотрудник вправе заявить остаток вычетов в следующих периодах.

Вычеты, которые фирма предоставит сотруднику, надо отразить в строке 030 раздела 1 расчета 6-НДФЛ. В строке 070 запишите сумму налога, фактически удержанного с доходов всех работников за январь — март без учета вычетов. А в строке 090 — налог, который фирма вернет работнику.