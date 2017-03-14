Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Подскажите сотрудникам, какой вычет по НДФЛ получить сначала

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6
14 марта 59 просмотров

В марте сотрудник принес из налоговой уведомление о подтверждении права на имущественный вычет в 2017 году. Вправе ли фирма предоставить ему вычет с начала года и как отразить вычет в расчете 6-НДФЛ?

Формы по теме

отвечает:

Мы считаем, что вычет можно предоставить с 1 января 2017 года.

Раньше налоговики считали, что компания вправе предоставить сотруднику имущественный вычет только с того месяца, когда получит от него заявление. Налог, удержанный за предыдущие месяцы года, возвращать работнику нельзя (письмо ФНС России от 22.12.10 № ШС-37-3/18221@). Иную позицию удавалось защитить только в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.10.14 № А56-1600/2014).

В 2015 году ВС РФ разъяснил в обзоре от 21.10.15, что вычет можно предоставлять с 1 января независимо от того, когда сотрудник подал заявление. ФНС с этим согласилась и отменила свои прежние разъяснения письмом от 25.12.15 № БС-4-11/22869@. В Минфине также согласны, что вычет можно предоставить с начала года (письмо от 25.09.15 № 03-04-05/55051).

Фирма уже удержала у работника налог в январе и феврале. Поэтому НДФЛ, удержанный с начала года, надо вернуть сотруднику. Причем только по безналу на счет в банке.

Если доход за год окажется меньше вычетов, сотрудник вправе заявить остаток вычетов в следующих периодах.

Вычеты, которые фирма предоставит сотруднику, надо отразить в строке 030 раздела 1 расчета 6-НДФЛ. В строке 070 запишите сумму налога, фактически удержанного с доходов всех работников за январь — март без учета вычетов. А в строке 090 — налог, который фирма вернет работнику.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Вы работали хотя бы с одним банком, у которого сейчас отозвали лицензию?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.