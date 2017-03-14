Да, налог нужно посчитать с остаточной стоимости.

Активы первой и второй амортизационных групп не являются объектом налогообложения (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). А движимые активы, которые приняты на учет в 2013 году и позже, освобождены от налога, но с некоторыми ограничениями (п. 25 ст. 381 НК РФ).

Налог надо платить с движимого имущества, которое компания получала в 2013 году и позже от взаимозависимой организации. Организация, которая внесла вклад в уставный капитал, владеет долей в размере 100 процентов. А значит, фирмы считаются взаимозависимыми (подп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Поэтому полученное имущество надо включить в налоговую базу.