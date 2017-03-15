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15 марта 50 просмотров

У компании есть зарплатный проект. Но менеджер принес личную карту и просит переводить деньги на нее. Для фирмы это неудобно. Можно ли отказать работнику?

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отвечает:

Нет, нельзя, если сотрудник изложил свою просьбу в заявлении.

Работник вправе выбрать любой счет, на который хочет получать зарплату. Зарплатный проект роли не играет (ст. 136 ТК РФ). Но можно договориться с менеджером и оставить старый счет. Объясните ему, что компании невыгодно использовать его другую карту. Например, комиссия за перевод в новом банке выше. Если же работник не отказался от просьбы, то он должен написать заявление и указать в нем реквизиты, на которые бухгалтер будет переводить доходы. Если вы не примете заявление или продолжите использовать старый счет, то возможен штраф до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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