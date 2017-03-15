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15 марта 37 просмотров

В 2017 году возмещаем пособие 2016 года. Надо ли подавать новую справку-расчет?

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отвечает:

Нет, не надо. Этот документ нужен для возмещения пособий, которые фирма платит в 2017 году.

Компания возмещает пособие, которое платила в 2016 году. Поэтому надо применять старые правила. Заявление подайте в свое отделение ФСС вместе с подтверждающими документами. Например, со справкой из ЗАГСа и свидетельством о рождении ребенка.

Утвержденного бланка заявления нет, поэтому документ можно составить в свободной форме. Как вариант, можно взять за основу бланк из письма ФСС РФ от 7 декабря 2016 г. № 02-09-11/04-03-27029. Фонд разработал его для возмещения пособий 2017 года, но для расходов прошлых лет он тоже подходит.

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