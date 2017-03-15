На дату вступления в законную силу решения суда ( подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).
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В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
На дату вступления в законную силу решения суда ( подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).
Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
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