Компания владела долей в уставном капитале другой организации. Сейчас продала ее за 2 млн рублей. Как учесть доходы от продажи доли — как внереализационные доходы или доходы от реализации?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Это доходы от реализации.
Доля в уставном капитале — это имущественное право. А выручку с продажи таких прав признают на основании пункта 1 статьи 249 НК РФ, то есть как доходы от реализации.
Доходы от продажи имущественных прав компания уменьшает на расходы, связанные с их покупкой и продажей (п. 2.1 ст. 268 НК РФ). Цену покупки определяют исходя из первоначального и дополнительного взноса (письмо Минфина России от 22.06.15 № 03-03-06/1/36008).