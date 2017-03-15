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Новый расчет аванса за I квартал на примерах

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15 марта 18 просмотров

Компания владела долей в уставном капитале другой организации. Сейчас продала ее за 2 млн рублей. Как учесть доходы от продажи доли — как внереализационные доходы или доходы от реализации?

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отвечает:

Это доходы от реализации.

Доля в уставном капитале — это имущественное право. А выручку с продажи таких прав признают на основании пункта 1 статьи 249 НК РФ, то есть как доходы от реализации.

Доходы от продажи имущественных прав компания уменьшает на расходы, связанные с их покупкой и продажей (п. 2.1 ст. 268 НК РФ). Цену покупки определяют исходя из первоначального и дополнительного взноса (письмо Минфина России от 22.06.15 № 03-03-06/1/36008).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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