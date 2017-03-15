Это доходы от реализации.

Доля в уставном капитале — это имущественное право. А выручку с продажи таких прав признают на основании пункта 1 статьи 249 НК РФ, то есть как доходы от реализации.

Доходы от продажи имущественных прав компания уменьшает на расходы, связанные с их покупкой и продажей (п. 2.1 ст. 268 НК РФ). Цену покупки определяют исходя из первоначального и дополнительного взноса (письмо Минфина России от 22.06.15 № 03-03-06/1/36008).