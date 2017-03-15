Работник заказывал такси в командировке, потому что не успевал на встречу с контрагентом. Сотрудник объяснил, что там, где он снимал жилье, общественный транспорт плохо ходит. Поэтому без такси никак нельзя было обойтись. Вправе ли фирма учесть эти расходы?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Мы считаем, что вправе, если работник приложит к авансовому отчету объяснительную о том, зачем надо было заказывать такси. То есть он должен обосновать расходы. Кроме того, надо подтвердить затраты квитанцией или другим документом (письмо Минфина России от 04.10.11 № 03-03-06/1/621).