Мы считаем, что вправе, если работник приложит к авансовому отчету объяснительную о том, зачем надо было заказывать такси. То есть он должен обосновать расходы. Кроме того, надо подтвердить затраты квитанцией или другим документом (письмо Минфина России от 04.10.11 № 03-03-06/1/621).