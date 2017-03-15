Да, на камералке инспекция вправе потребовать, чтобы компания обосновала размер убытка (п. 3 ст. 88 НК РФ). Представить пояснения надо в течение пяти рабочих дней.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, на камералке инспекция вправе потребовать, чтобы компания обосновала размер убытка (п. 3 ст. 88 НК РФ). Представить пояснения надо в течение пяти рабочих дней.
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