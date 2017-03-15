Мы считаем, не вправе.

В статье 54 НК РФ не сказано, что пересчитать в текущем периоде можно только те ошибки, которые совершены в течение трех последних лет. В то же время если компания в текущем периоде исправляет прошлые ошибки, по сути она возвращает переплату налога (письмо Минфина России от 08.04.10 № 03-02-07/1–153). А подать заявление о зачете или возврате переплаты можно только в течение трех лет (ст. 78 НК РФ). Для этого декларация по налогу содержит всего три строки для ошибок прошлых лет — 401, 402, 403 в приложении 2 к листу 2. Поэтому отразить в декларации можно только расходы за три года.