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15 марта 22 просмотра

В статье 54 НК РФ сказано, что ошибки прошлых лет можно исправить в текущем периоде, если они привели к переплате налога на прибыль. Вправе ли компания в текущей отчетности исправить ошибки старше трех лет? Например, в первом квартале 2017 года списать расходы за 2013 год?

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отвечает:

Мы  считаем, не вправе.

В статье 54 НК РФ не сказано, что пересчитать в текущем периоде можно только те ошибки, которые совершены в течение трех последних лет. В то же время если компания в текущем периоде исправляет прошлые ошибки, по сути она возвращает переплату налога (письмо Минфина России от 08.04.10 № 03-02-07/1–153). А подать заявление о зачете или возврате переплаты можно только в течение трех лет (ст. 78 НК РФ). Для этого декларация по налогу содержит всего три строки для ошибок прошлых лет — 401, 402, 403 в приложении 2 к листу 2. Поэтому отразить в декларации можно только расходы за три года.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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