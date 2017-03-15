За работников магазина надо перечислять НДФЛ в инспекцию Московской области. За остальных — по месту жительства предпринимателя.

НДФЛ за сотрудников предприниматель перечисляет по месту регистрации. Но есть исключение. Налог с выплат работникам, которые заняты в деятельности на вмененке или патенте, надо перечислить по местонахождению бизнеса (п. 7 ст. 226 НК РФ).

Если работники заняты сразу в двух видах деятельности, НДФЛ с их доходов поделите и перечисляйте в разные инспекции (письмо ФНС России от 25.02.16 № БС-3-11/763). Чтобы распределить налог между инспекциями, ведите раздельный учет. Распределяйте зарплату между видами деятельности пропорционально доходам (п. 8 ст. 346.18 НК РФ).