500 руб. за весь отчет, не важно сколько в нем ошибок (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).
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В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
500 руб. за весь отчет, не важно сколько в нем ошибок (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
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