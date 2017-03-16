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16 марта 9 просмотров

Какой штраф за недостоверную информацию в 6-НДФЛ: 500 руб. за весь отчет или 500 руб. за каждую ошибку?

отвечает:

500 руб. за весь отчет, не важно сколько в нем ошибок (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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