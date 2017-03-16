Можно, плата за выписку из ЕГРЮЛ — это расходы на информационные услуги (подп. 14 п. 1 ст. 264 НК РФ). Сохраните копию платежки, чтобы подтвердить расходы.
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редакция журнала «Главбух» отвечает:
Можно, плата за выписку из ЕГРЮЛ — это расходы на информационные услуги (подп. 14 п. 1 ст. 264 НК РФ). Сохраните копию платежки, чтобы подтвердить расходы.
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
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