Можно, плата за выписку из ЕГРЮЛ — это расходы на информационные услуги (подп. 14 п. 1 ст. 264 НК РФ). Сохраните копию платежки, чтобы подтвердить расходы.

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