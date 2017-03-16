Периоды каникул, которые не совпадают с оплачиваемыми отпусками педагогов, считаются для них рабочим временем. Педагогическая, методическая, организационная работа в эти дни ограничена часами учебной нагрузки, которые были у учителя до начала каникул. Аналогично регулируют рабочее время и в период отмены занятий. Например, в связи с выборами в здании школы или ЕГЭ.

Работу в периоды каникул и отмены занятий оплачивают из расчета заработной платы, которая установлена при тарификации, предшествующей началу данных периодов.