Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

О новых отчетах СЗВ‑СТАЖ и СЗВ‑КОРР

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6
16 марта 21 просмотр

Как регулируют режим работы и оплату труда педагогов в период каникул?

Формы по теме

отвечает:

Периоды каникул, которые не совпадают с оплачиваемыми отпусками педагогов, считаются для них рабочим временем. Педагогическая, методическая, организационная работа в эти дни ограничена часами учебной нагрузки, которые были у учителя до начала каникул. Аналогично регулируют рабочее время и в период отмены занятий. Например, в связи с выборами в здании школы или ЕГЭ.

Работу в периоды каникул и отмены занятий оплачивают из расчета заработной платы, которая установлена при тарификации, предшествующей началу данных периодов.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какими вопросами сотрудники замучили вашу бухгалтерию?

Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.



Самые интересные статьи:

ФНС разрешила зачет по НДФЛ — образцы и новые правила

Путевые листы изменились — новые контрольные точки

Расскажите директору, откуда в годовом балансе взялись такие цифры