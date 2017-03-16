Нужно уменьшить начисленные расходы.

Делают это за счет расходов текущего периода способом «красное сторно». Исправления оформляют бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на основании уточненного акта выполненных работ и акта сверки с контрагентом. Надо составить проводку:

ДЕБЕТ 0 401 20 ХХХ

КРЕДИТ 0 302 ХХ 730 (СТОРНО)

– уменьшена кредиторская задолженность за выполненные работы.

Возврат излишне перечисленных денег в бухучете покажите как восстановление кассового расхода. Полученную сумму надо отразить тому же КВР, по которому проходила выплата.