Нужно уменьшить начисленные расходы.
Делают это за счет расходов текущего периода способом «красное сторно». Исправления оформляют бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на основании уточненного акта выполненных работ и акта сверки с контрагентом. Надо составить проводку:
ДЕБЕТ 0 401 20 ХХХ
КРЕДИТ 0 302 ХХ 730 (СТОРНО)
– уменьшена кредиторская задолженность за выполненные работы.
Возврат излишне перечисленных денег в бухучете покажите как восстановление кассового расхода. Полученную сумму надо отразить тому же КВР, по которому проходила выплата.