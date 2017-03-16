Надо учесть в доходах рыночную стоимость аренды автомобиля.

Компания признает в доходах безвозмездно полученные имущественные права (п. 8 ст. 250 НК РФ). В том числе право пользования имуществом. Доходы оценивают по рыночной стоимости на аналогичный автотранспорт (письмо Минфина России от 17.02.16 № 03-03-06/1/8746).

Цену услуги может определить независимый оценщик. Но это лишние траты. Компания вправе сама определить стоимость услуг на рынке. Для этого надо изучить сайты в интернете или взять прайсы у компаний, которые сдают автомобили в аренду.

Включить в доходы можно минимальную рыночную стоимость аренды. Рыночную цену определяют в бухгалтерской справке. А к ней прикладывают прайсы, скриншоты с сайтов и т. д.