Если в фамилии по паспорту «ё», а в страховом свидетельстве – «е», надо заменить страховое свидетельство.

Надо, чтобы Ф. И. О. в страховом свидетельстве были указаны верно, как в паспорте. При этом сам СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) останется прежним. До тех пор пока изменения в страховое свидетельство не будут внесены, пишите в СЗВ-М фамилию сотрудника так, как указано в свидетельстве. Как заменить страховое свидетельство, читайте в рекомендации.

Оформлять страховое пенсионное свидетельство нужно в порядке, который зависит от причины отсутствия этого документа у соискателя.

Возможны три варианта:

В каждом случае процедура будет разной. Но сначала возьмите с сотрудника письменное заявление. Например, если сотрудник устраивается на работу впервые, вот какое заявление он может написать (п. 3 ст. 9 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ).

Вам не придется оформлять свидетельство, только если речь идет о дистанционной работе. Сотрудники, которые трудятся на таких условиях, должны самостоятельно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ по местожительству (ч. 4 ст. 312.2 ТК РФ).